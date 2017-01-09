Москва, 9 января, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений на открытии недели, по мере того как данные по буровым установкам из США несколько нивелируют сигналы со стороны некоторых членов ОПЕК о твердом намерении следовать договоренностям по сокращению добычи, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

Добыча сланцевой нефти

«Цены на нефть нашли равновесие вблизи текущих уровней. С одной стороны, поступают сигналы со стороны стран ОПЕК и не-ОПЕК о намерении выполнять договоренности по сокращению добычи, а с другой, твердых доказательств этому пока нет. При этом число буровых в США растет, сигнализируя о возможности некоторого роста добычи в США в 2017 году, уже при ценах около 55 долларов за баррель», — пояснил Полховский.

«Ситуация такого равновесия продлится еще до середины января, когда станут известны итоги работы комиссии по контролю за сокращением добычи, которую создали страны ОПЕК и не-ОПЕК. Фундаментально обоснованным диапазоном для колебания цен на нефть марки Brent видится сейчас диапазон 54−59 долларов за баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 января, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне снижались в цене на 0,4% и торговались на уровне 56,76 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался на 0,3% ниже, в районе 53,63 доллара за баррель.