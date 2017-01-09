Махачкала, 9 января, 2017, 13:16 — ИА Регнум. Дагестан шестой год подряд становится лидером среди субъектов РФ по числу совершенных преступлений террористической направленности. За прошлый год, по данным Генеральной прокуратуры на ноябрь 2016 года, в республике было совершено 907 таких преступлений, что почти в 14 раз превышает число совершенных террористических преступлений в 2010 году.

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Также неуклонно растет и количество выявленных лиц, совершивших такие преступления. Если в 2010 году их было всего 36, то спустя семь лет правоохранители установили 260 лиц, которые были замешаны в терроризме. По этому показателю Дагестан также занимает первую позицию среди всех регионов РФ.

Что касается преступлений экстремистской направленности, то и здесь Дагестан находится в лидерах, второй год подряд занимая второе место. В 2016 году было зарегистрировано 62 таких преступления, а в 2015 году — 82.

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Кроме того, республика держит первенство и по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия. Так, в Дагестане в 2016 году было установлено 784 лица, совершивших преступления этой направленности. Зарегистрировано 2346 преступления в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, рост числа преступлений террористического характера в Дагестане в 2016 году по сравнению с предыдущим годом составил 43%. Из 907 совершенных преступлений 581 связано с участием в незаконном вооруженном формировании или с пособничеством боевикам.

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