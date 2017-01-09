Челябинск, 9 января, 2017, 13:14 — ИА Регнум. В первые дни нового, 2017 года на Южном Урале не обошлось без ЧП. Впрочем, они не носили масштабного характера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Активно сообщали о происшествиях сами жители Южного Урала и, конечно, службы МЧС, МВД, ГИБДД. В социальных сетях жители делились фото и видеоинформацией, которую охотно подхватывали региональные СМИ.

Сводка ГУ МВД и МЧС по Челябинской области традиционно полна сообщениями о происшествиях в регионе. Так, 31 декабря 2016 года в челябинском микрорайоне «Парковый-2» из-за замечания о неправильной парковке во дворе личной машины 22-летний автовладелец «девятки», приехавший из Сосновского района, набросился на прохожего с отверткой в руках и пробил ему голову. Челябинец скончался. Нападавшего задержали лишь 4 января 2017 года. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Задержанного поместили в СИЗО.

1 января 2017 года в отделение полиции города Магнитогорска после семейного конфликта был доставлен 45-летний мужчина, который был в состоянии опьянения. Ожидая оформление, он прошел в туалет полицейского участка, где, по предварительным данным, покончил с собой. Обстоятельства происшествия выясняются.

2 января в поселке Михири Челябинской области не справился с управлением водитель ВАЗ-2109, автомобиль перевернулся и улетел в кювет. В машине находились 42-летний водитель и пассажирка. Мужчина, житель поселка Зеленый Лог, погиб, женщина не пострадала. По предварительным данным, как сообщали очевидцы, водитель был пьян.

Днём 4 января загорелось общежитие в Металлургическом районе Челябинска. Сотрудники МЧС прибыли практически сразу, из окон вырывалось пламя. Из здания было эвакуировано 23 жителя, в том числе 5 детей. Людей эвакуировали при помощи спасательных комплектов, а также по автолестнице от пожарной машины. По предварительным данным, виновником пожара стал 44-летний житель одной из комнат на пятом этаже. Мужчина готовил себе еду на электроплите, забыл выключить, оставил и ушел из дома. Когда вернулся, уже занялся пожар. Челябинец, как показал акт медицинского освидетельствования, оказался пьян. С ожогами первой и второй степени тяжести, а также с отравлением продуктами горения его доставили в больницу. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали возгорание в течение нескольких минут, однако комната выгорела полностью.

6 января пострадали от возгорания жители многоэтажки. В одной из квартир у семейной пары случилось возгорание по причине непотушенной сигареты, от которой и случился пожар. Супругов из квартиры эвакуировала вовремя подоспевшая противопожарная бригада. Женщина попала в больницу, мужчина от госпитализации отказался, сообщило издание «Первый областной» со ссылкой на источник в чебаркульском отделении МЧС. По данным службы, пострадал еще и сосед. Им оказался «неходячий» мужчина. Он надышался угарным газом, медики оценили его состояние как тяжелое. По предварительным данным, предполагаемые виновники пожара были в состоянии алкогольного опьянения.

6 января в районе «Тополиной Аллеи», жилого микрорайона Челябинска, 20-летний парень совершил дерзкое преступление. Угрожая администратору продуктового магазина горлышком от разбитой бутылки, он похитил банку кофе стоимостью 100 рублей. Сотрудники полиции совместно с охранниками магазина оперативно задержали молодого, но, как оказалось, ранее судимого жителя Челябинска. Похищенное возвращено в магазин, а парень помещен в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за «разбой».

6 января сгорел частный дом в Сосновском районе в поселке Есаульский. В нем проживала семья, в том числе два малолетних ребенка двух и восьми лет. В тушении пожара принимал расчет МЧС из нескольких единиц техники и отряда специалистов. По предварительным данным, возгорание случилось из-за утечек бытового газа.

Много происшествий в первые дни нового года, связанных с автотранспортом. Сотрудники автоинспекции зафиксировали свыше полусотни аварий, в которых пострадали около 10 человек.

В праздничные дни пострадала двухлетняя девочка в Челябинске. На неё совершил наезд 54-летний водитель. В Металлургическом районе водитель ВАЗ-2110 (1937 года рождения) наехал на пешехода, переходившего перекресток на зеленый сигнал светофора. А на северо-западе Челябинска была сбита 20-летняя девушка. Водителя установить не удалось, он скрылся с места преступления. Девушке понадобилась медицинская помощь.