Смоленск, 9 января, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Мобильные пункты обогрева работают на шести участках федеральных и крупных региональных автодорог Смоленской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону 9 января. Спасатели развернули пункты обогрева там, где отсутствуют кафе и автозаправочные станции.

Пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области

В мобильных пунктах водители и их пассажиры могут согреться, получить горячие напитки, подзарядить мобильные телефоны. Пункты обогрева укомплектованы мобильными радиостанциями, одеялами и всеми необходимыми медикаментами. Также пункты обеспечены техническими средствами спасения: тепловыми пушками для отогрева техники, жесткими сцепками, электрогенераторами, паяльными лампами и другими необходимыми средствами. Всегда в готовности прийти на помощь автолюбителям находится техника высокой проходимости для буксировки автомобилей.

Всего за помощью уже обратились 59 человек, преимущественно — водители, у которых машины не заводились или не могли подняться в гору из-за снежных заносов. Все они получили помощь спасателей.

На трассах региона дежурят семь оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов совместно с представителями ГИБДД УМВД по Смоленской области, которые осуществляют мониторинг обстановки.

Мобильные пункты на трассах региона были развернуты в связи с сильными морозами, пришедшими в середине прошлой недели. Холодная погода сохраняется и сегодня, 9 января — ночью столбик термометра может опуститься до — 27 и даже — 32, днем — до 20 градусов мороза. Слабое потепление прогнозируется с 10 января.