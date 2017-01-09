TBIT Метеориты на пути к Земле

Архангельск, 9 января, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Жители Архангельской области наблюдали падение метеорита. Небесное тело сгорело в плотных слоях атмосферы, сообщает FlashNord.

Видеозапись падения метеорита опубликована на сайте YouTube жителем Онежского района (Архангельская область). По данным ГСУ МЧС Архангельской области, пострадавших в результате падения метеорита нет.

В областном паблике соцсети «ВКонтакте» пользователи сообщили, что падение метеорита наблюдалось в районе города Котлас (Архангельская область).