Веллингтон, 9 января, 2017, 13:03 — ИА Регнум.



Джон Томсон. Картина с изображением горы Эрнсло. 1888

Большую часть года температура превышала среднемесячные показатели, сообщило издание New Zealand Herald со ссылкой на Национальный Института Водных и Атмосферных Исследований (NIWA). 2016 стал самым жарким за все время измерений с 1909 года, об этом институт NIWA рассказал в социальных медиа в понедельник утром.

В течение 7 месяцев (февраль, март, апрель, май, июнь, июль, октябрь) показатели превышали норму. Также Институт опубликовал список новозеландских городов, для которых 2016 стал самым жарким в истории: в него вошли Веллингтон, Хамильтон, Керикери и другие.

Одной из причин аномальных показателей стало повышение температуры вод Тихого океана, омывающего Новую Зеландию, кроме того свою роль сыграли теплые ветра и общемировые климатические изменения.

Из шести крупнейших городов страны, Окленд стал самым солнечным, Крайстчерч — самым сухим, Веллингтон — самым дождливым, а Данидин — самым холодным.

В рейтинге самых солнечных городов лидировал Ричмонд, где количество солнечных часов за год составило 2840.

Другие страны также отметили повышение средних температур — так, по данным NIWA, 2016 стал вторым самым жарким годом за историю измерений для США и Сингапура и четвертым — для Австралии.

Международные компании, анализирующие климатические изменения, также отметили, что 2016 стал самым теплым за историю измерений в общемировом масштабе. Так, Copernicus Climate Change Services (C3S) сообщил, что в прошлом году среднегодовая температура составила 14,8 градусов, что на 0,2 градуса выше, чем в рекордном 2015.