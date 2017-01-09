Веллингтон, 9 января, 2017, 13:01 — ИА Регнум.



Emaze.com Празднование Дня Вайтанги в Новой Зеландии

Билл Инглиш проведет День Вайтанги в Окленде, так как ему отказали в традиционном праве говорить на маорийском собрании powhiri 5 февраля, сообщает TVNZ.

Официальное заявление премьер-министра было опубликовано после того, как стало известно, что ему отказано в праве высказаться на собрании маори накануне праздника 5 февраля. «Мой кабинет считает, что я должен посетить powhiri без права голоса — это условие неприемлемо для меня, — пояснил премьер-министр. — Я благодарю комитет маори за приглашение, однако я буду вынужден посетить памятные мероприятия и отпраздновать этот важный день в другом месте».

Инглиш сообщил, что принял приглашение возглавить официальную делегацию в Вайтанги для встречи с лидерами племен маори на заседании 60 вождей 3 февраля. «Я очень жду этой встречи и надеюсь, что нам удастся разрешить ряд разногласий между маори и Новой Зеландией», — сказал он.

Посещение Вайтанги 6 февраля — это ежегодная проблема для кабинета премьер-министра, в 2016 году Джон Ки был вынужден отменить официальный визит после того, как ему отказали в праве высказаться и угрожали протестными акциями. Билл Инглиш рассказал, что после вступления в должность он направил официальное письмо к представителям маори с целью обсудить условия его визита. «Комитет маори решил, что премьер-министр страны не может говорить на их powhiri. Мы в свою очередь оставляем за собой право принимать решение, учитывая, что данные условия — неуважение к Новой Зеландии и новозеландцам», — говорится в официальном заявлении.

День Вайтанги — государственный праздник Новой Зеландии в честь подписания договора между племенами маори и британскими поселенцами 6 февраля 1840 года, по которому Новая Зеландия вошла в состав империи, а маори получили право на самоорганизацию и распоряжение природными ресурсами. В силу противоречивости изначального документа и ошибок при переводе на язык маори, договор по сей день остается предметом споров и протестов маори, которые борются за свои права. В 1975 году был создан специальный Суд Вайтанги, призванный разбирать споры и определять компенсации за ущерб, причиненный маори.