Йошкар-Ола, 9 января, 2017, 12:59 — ИА Регнум.



Jeesala Мобильный телефон

В Марий Эл возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего младшего инспектора ФКУ ИК-4 УФСИН РФ, который подозревается в том, что он снабжал заключенных сотовыми телефонами.

Уголовное дело в отношении сотрудника ФСИН возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По данным СК РФ, 8 января подозреваемый пронес на территорию колонии сразу 13 сотовых телефонов и аксессуары к ним. Все это он собирался спрятать и в последующем передать осужденным.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначено проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.