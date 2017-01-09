Ярославль, 9 января, 2017, 12:56 — ИА Регнум. Ярославский зоопарк просит жителей города подарить живые новогодние елки, ставшие ненужными после праздников. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в зоопарке, такая акция проводится уже в пятый раз.

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«Ели служат кормом почти для всех копытных и некоторых птиц. Если же дерево с шишками — то это огромная радость для белок и, как ни странно, для попугаев, которые эти шишки с удовольствием шелушат. Кроме того, деревья используются для обогащения среды вольеров и как естественное укрытие от ветра для животных, которые постоянно находятся на улице», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM зоотехник зоопарка Наталья Соколова.

Безусловно, для утепления вольеров важно, чтобы хвоя на елках оставалась целой. «Квартирные» елочки в тепле осыпаются, а вот те, что стояли на улице, щеголяют пушистым хвойным нарядом.

«Приносят нам ёлочки из дворов, из храмов по окончании праздников. Немало привозят деревьев, не распроданных на ёлочных базарах, — в прошлом году подарили целый КамАЗ ёлок», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Наталья Соколова.

В этом году зоопарк принял пока всего три ёлочки.