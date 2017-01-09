Санкт-Петербург, 9 января, 2017, 13:00 — ИА Регнум. Обильный снегопад отметил начало первой рабочей недели 2017 года в Санкт-Петербурге. На уборку города от выпавшего в первой половине дня снега выведено более 600 единиц спецтехники. Об этом сегодня, 9 января, сообщил городской комитет по благоустройству.

Уборка снега в Петербурге

«Дорожники подметают тротуары, расчищают перекрестки, посыпают песко-соляной смесью опасные места», — отметили в смольнинском дорожном ведомстве. Параллельно идет вывоз снега на снегоплавильные пункты и спецплощадки.

В комитете по благоустройству подсчитали, что за 8 праздничных дней в Петербурге выпало в общей сложности более 9 см осадков. Всего же с ноября 2016 года на улицы города выпало около 125 см осадков (за прошлый сезон к этому времени — 98 см, позапрошлой зимой — 96 см).

С начала 2017 года петербургские дорожники уже убрали 30 тысяч кубометров снега, с начала этого зимнего сезона — около 1 млн 200 тыс. кубометров. Это столько же, сколько за весь сезон 2014−2015 годов.

По данным Жилищного комитета Санкт-Петербурга, на уборку дворов Петербурга 9 января вышли более 7 тысяч дворников и 552 единицы уборочной техники.

Сотрудники комитета ведут проверки качества уборки на дворовых территориях. «Особое внимание будет уделено проверке организации работ по очистке подходов к парадным, уборке внутриквартальных проездов и их обработке противогололедными материалами», — отмечают в городском жилищном ведомстве.

По данным синоптиков, 9 января во второй половине дня осадков не ожиданется. Температура воздуха утром и днем 0…-2 градуса. На дорогах гололедица. 10 января ночью небольшие осадки, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега