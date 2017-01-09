Москва, 9 января, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Дональд Трамп как опытный предприниматель в период своего президентства будет делать ставку на прагматизм и больше прислушиваться к пожеланиям американского (преимущественно транснационального) бизнеса, который ставит экономическое и деловое сотрудничество между странами и корпорациями выше политических игр. Поэтому не исключено, что американский Минфин в новом составе выпустит новые разъяснения, которые, например, могут фактически разрешить американским нефтегазовым и нефтесервисным корпорациям поставлять в Россию технологии «дочкам» и аффилированным лицам российских компаний, подпадающих под санкции либо, наоборот, — не препятствовать аффилированным структурам американских корпораций, зарегистрированных вне США, поставлять в Россию технологии. То же самое будет возможно и в отношении санкций против российского банковского сектора, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Kosmiczneujawnienie.com Дональд Трамп

«Фактическое разрешение американским корпорациям на сотрудничество с российскими компаниями, ранее подпавшими под санкции, может быть воспринято как позитивный сигнал не только для российского фондового рынка, но и для акций тех транснациональных корпораций, которые до введения санкций имели деловые интересы в России (например, Exxon Mobil)», — считает эксперт.

«Между тем в Австрии в первые дни нового года было выпущено аналитическое исследование, согласно которому Евросоюз из-за антироссийских санкций и российского продовольственного эмбарго за годы действия последнего лишился 400 тыс. рабочих мест и понес убытки в размере 17,6 млрд евро. В том числе примерно 34% общего убытка понесла Германия, 9,3% убытка пришлось на Францию и 7,7% — на Польшу. Кроме указанных стран, существенные убытки от российского продовольственного эмбарго понесли Италия, Чехия и Австрия», — отметила Мильчакова.

Таким образом, «деликатная» отмена санкций в США с очень высокой вероятностью может привести к ослаблению или точечной отмене антироссийских санкций Евросоюзом. Такой разворот событий будет способствовать повышению активности европейских финансовых институтов в размещении российских евробондов и участию в будущих IPO российских эмитентов», — высказала свое мнение эксперт.

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Напомним, в американских СМИ, например, в авторитетном деловом издании The Wall Street Journal, появились предположения, что избранный президентом США Дональд Трамп после инаугурации не будет торопиться с отменой антироссийских экономических санкций. Более того, издание не исключает, что Трамп может отказаться от их отмены, не желая обострять отношения с Конгрессом, где даже значительная часть республиканцев выступает за сохранение санкций.