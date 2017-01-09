Чебоксары, 9 января, 2017, 12:47 — ИА Регнум.



Виктор Цыплаков. Мороз и солнце

Аномальный холод добрался и до столицы Чувашии. Столбик термометра на чебоксарской метеостанции опустился ниже 30-градусной отметки, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Сегодня, 9 января, в Чебоксарах показания термометров составляют −30…−35 градусов мороза. 8 января отклонение среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы составило около 15 градусов. Но это еще не так много по сравнению с другими регионами страны, говорит синоптик-любитель. К примеру, в Архангельской области сейчас почти на 30 градусов холоднее привычных значений. На другом конце страны, в Чукотском автономном округе, температура воздуха на 35 градусов выше, чем обычно в это время года.

По данным Чувашского ЦГМС, 9 января температура воздуха ночью в южной части республики составит −16…−21, в северной части Чувашии будет −24…−29 градусов мороза. 10 января температура воздуха ночью составит −21…−26 градусов, днём поднимется до −11…−16 градусов мороза. 11 января ожидается ночью −11…−16 градусов, днём прогнозируется −4…−9 градусов мороза.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, с 3 января 2017 года до особого распоряжения для органов управления и сил территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введён режим «Повышенная готовность».

В последний раз 30-градусный мороз в Чебоксарах был зафиксирован 29 января 2014 года. Сравниться с сегодняшними значениями могут только январские морозы 2010 года, когда столбики термометров тоже опускались до отметок −30…−32 градуса мороза. Минимум 8 января был зафиксирован в 1940 году и составляет — 34,3 градуса мороза. Абсолютные значения температур для 9−10 января отмечены в 1950 году, когда воздух остыл до −38…−42 градусов. В такую холодную погоду очень высока опасность обморожений. В первую очередь это касается детей, у которых теплорегуляция организма еще не полностью настроена, и пожилых людей с нарушениями этой функции при некоторых болезнях.

Отметим, что в Чувашии в большинстве школ республики зимние каникулы заканчиваются 10, 11 января. В Минобразования республики напоминают, что уроки не проводятся в начальных классах при температуре воздуха от 25 градусов мороза, в старших классах — от 35 градусов мороза. Решение о возобновлении учебных занятий принимается образовательным учреждением.