Чебоксары, 9 января, 2017, 12:42 — ИА Регнум.



Gorspravka09.ru Медицина

В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего врача-хирурга одной из местных больниц и 59-летнего врача скорой медицинской помощи. Их обвиняют в гибели пациента, которому необходима была экстренная госпитализация, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

По версии следствия, 26 июля 2015 года в Чебоксарах врач-хирург по результатам осмотра 34-летнего пациента, доставленного в больницу бригадой скорой медицинской помощи, недооценил тяжесть его состояния и при наличии у того отягощенного анамнеза жизни в виде хронического панкреатита и язвы не провел обязательные диагностические мероприятия и исследования, чтобы правильно поставить диагноз. По данным следствия, имевшиеся признаки свидетельствовали о возможном ухудшении здоровья из-за острого панкреатита.

«Вместо этого врач провел неадекватные тяжести состояния пациента лечебные мероприятия (анальгетики, спазмолитики) в приемно-диагностическом отделении больницы, тогда как больные не только с установленным диагнозом, но и с подозрением на острый панкреатит должны быть экстренно госпитализированы в хирургическое отделение, в чем пациенту было отказано. Когда больной вернулся домой, его супруга вновь позвонила в скорую, однако врач при наличии у потерпевшего жалоб, являвшихся показаниями для его госпитализации в стационар по профилю «хирургия», также не принял мер по его экстренной госпитализации», — сказал Олег Дмитриев.

Без оказания соответствующей медицинской помощи больной скончался дома утром 29 июля 2015 года от крупноочагового гемморагически-жирового панкреонекроза с осложнениями.

По уголовному делу проведены три комиссионные судебно-медицинские экспертизы, в том числе силами сотрудников Российского центра судебной экспертизы, которые подтвердили выводы следствия относительно наличия прямой причинно-следственной связи между смертью больного и неосторожными действиями обвиняемых. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей»). В лечебные учреждения, где работают обвиняемые, внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Напомним, что в 2013 году двух сотрудников центральной районной больницы в Ибресинском районе признали виновными в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Перед судом предстали педиатр и анестезиолог-реаниматолог, которых приговорили к одному году и десяти месяцам ограничения свободы каждого. Установлено, что 26 мая 2012 года в больницу обратилась местная жительница с жалобами на повышение у двухлетнего сына температуры до 39 градусов, затрудненное дыхание и резкий кашель. Ему было назначено неадекватное тяжести состояния его здоровья лечение, при этом ребёнок был направлен в стационар детского отделения, а не в палату реанимации и интенсивной терапии. Когда через полтора часа мальчика все же перевели в реанимацию, там не оказалось дежурного врача — анестезиолога-реаниматолога, который ушел с работы раньше времени. В результате мальчик скончался от гнойного ларингита, осложнившегося стенозом (сужение просвета) гортани с развитием явлений механической асфиксии: острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, отека головного мозга.

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