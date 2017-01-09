Брюссель, 9 января, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В 2016 году хакеры атаковали серверы Еврокомиссии 110 раз, что стало поводом для усиления защиты в сфере кибербезопасности в ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Teknolojihaber.net Хакер

По его данным, рост количества хакерских атак составил 20% — это существенное увеличение. При этом, резко выросло количество опасных и крупных кибератак, самая большая произошла в ноябре 2016 года.

Еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг заявил, что киберугрозы для ЕС носят постоянный характер, он также отметил их агрессивность и опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ведомства по охране Конституции Германии Ханс-Георг Маасен заявил о причастности «русских хакеров» к кибернападениям на серверы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совершенным в декабре прошлого года. В Берлине считают, что за атакой стоит группировка АРТ 28 (Fancy Bear).