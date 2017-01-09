Краснодар, 9 января, 2017, 12:39 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 9 января, после месячного отпуска игроки футбольного клуба «Краснодар» начали подготовку к весенней части сезона 2016/2017. Как сообщили ИА REGNUM А в пресс-службе команды, сегодня во второй половине дня они выйдут на первую в сезоне тренировку. А в ближайшие два дня футболисты и тренеры пройдут традиционное медицинское обследование в Краснодаре.

Fckrasnodar.ru Тренировка ФК «Краснодар»

Уже утром 11 января футболисты чартерным рейсом вылетят на первый сбор зимы в Объединенные Арабские Эмираты. В столице страны Абу-Даби команда будет заниматься две недели и проведет два контрольных матча. Так, встреча с представителем Суперлиги Китая клубом «Хэнань Джианье» из Чжанчжоу запланирована на 22 января. А 25 января — в заключительный день сбора — «быки» померяются силами с «Пахтакором» из Ташкента, 5-й командой по итогам чемпионата Узбекистана-2016.

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Второй сбор «Краснодара» пройдет в Испании. С 29 января по 10 февраля подопечные Игоря Шалимова будут работать в местечке Пуэрто-Банус. На этот период запланировано шесть спаррингов. Полное их расписание и список соперников в настоящее время согласовывается. На сегодня уже известно, что в числе оппонентов «Краснодара» будут венгерский «Видеотон», хорватский «Осиек» и пражская «Славия».

Заключительный этап подготовки к матчам 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против турецкого «Фенербахче», которые состоятся 16 и 22 февраля, краснодарцы проведут на своей учебно-тренировочной базе «Четук».