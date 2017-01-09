Рига, 9 января, 2017, 12:38 — ИА Регнум. За 11 месяцев 2016 года естественный прирост населения во всех трех странах Прибалтики был отрицательным, о чем свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии (ЦСУ), сообщает LETA.

Kauno.diena.lt Безлюдная улица Вильнюса

Так, в Латвии, в январе-ноябре 2016 года родились 20 140, а умер 25 961 человек, в Литве — родились 28 947, а умерли 37 669 человек. Наименьшие отрицательные изменения численности населения были в Эстонии, где за 11 месяцев 2016 года родились 12 935, а умерли 13 995 человек.

Данные ЦСУ показывают, что в Латвии рождаемость в 2016 году сократилась, а в Литве и Эстонии немного выросла. В свою очередь уровень смертности немного снизился во всех трех странах Прибалтики.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвия в 2015 году была второй по уменьшению численности населения в ЕС после Литвы. Так, в Латвии сокращение численности населения составило 0,87% в расчете на 1000 жителей, в Литве — 1,13%. В Хорватии спад численности населения составил 0,82%, в Болгарии 0,67%, в Греции 0,6%, в Румынии 0,56%.

Напомним, согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.