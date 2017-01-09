Ярославль, 9 января, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Новогодние морозы в Ярославле стали причиной множества коммунальных аварий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте городского хозяйства, основными проблемами стали перебои с подачей отопления по стоякам и отсутствие холодного водоснабжения.

Ярославль

В ДГХ отмечают: в новогодние праздники от жителей города поступило немало обращений и жалоб на коммунальные проблемы. Однако чрезвычайных ситуаций удалось избежать благодаря работе 52 аварийных бригад, сформированных коммунальными службами.

«Все вопросы носят локальный характер, ни один многоквартирный дом не отключался от отопления полностью. Отмечу, что в течение всего периода новогодних каникул бригады работали оперативно, что позволило избежать массовых отключений», — пояснила первый заместитель директора департамента-начальник управления жилищного хозяйства Наталья Шетнева.

Кроме того, в числе коммунальных проблем прошедших каникул в ДГХ называют срывы вывоза твердых бытовых отходов. В департаменте подчеркивают: гидравлика мусоровозов не справлялась с такими минусовыми температурами.

«В настоящее время управляющим компаниям дано поручение усилить работу в части устранения аварий, активизировать уборку дворовых территорий от мусора и обеспечить обработку тротуаров», — резюмировала Наталья Шетнева.