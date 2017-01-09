Чебоксары, 9 января, 2017, 12:32 — ИА Регнум.



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Правоохранительные органы Чувашии подводят итоги происшествий, зарегистрированных в новогодние праздники, с 31 декабря 2016 по 8 января 2017 года. За это время в Чувашии четыре человека погибли в результате отравления угарным газом при пожарах. Замёрзли насмерть 8 человек — их тела были найдены либо во дворах домов, либо недалеко от тех мест, где проживали погибшие (с 1 по 10 января 2016 года — 11 человек), всего с декабря 2016 года по настоящее время в Чувашии от общего переохлаждения организма скончались 23 человека. Сообщения о замёрзших продолжают поступать, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. По его словам, впервые за последние годы в новогодние праздники не было убийств.

Первый труп был обнаружен 1 января в селе Красные Четаи: в 1 км от дома было найдено тело 83-летней местной жительницы, которая утром вышла погулять. На следующий день в селе Янтиково было обнаружено тело 51-летнего мужчины, проживавшего на той же улице — проверяется информация о том, что при жизни он злоупотреблял спиртным.

4 января скончались из-за переохлаждения организма два человека. В одном из сёл Ядринского района возле ворот своего дома найдено тело 83-летней женщины. «Ей было тяжело передвигаться, так как у нее были больные ноги, в связи с чем, по всей видимости, она и не смогла зайти в дом», — полагают в региональном СУСК. В Моргаушском районе в сарае хозяйка обнаружила тело бывшего 57-летнего сожителя. По данным следственного управления, хозяйке не было известно о том, что он там делал. В кармане его куртки была обнаружена бутылка водки. Вечером 5 января в одном из сел Красночетайского района во дворе своего дома найдено тело 61-летнего пенсионера, который проживал один. Его нашли соседи, когда зашли его проведать. Еще три таких сообщения поступили в правоохранительные органы утром 8 января. До новогодних праздников замёрзли насмерть трое мужчин и одна женщина в возрасте от 47 до 74 лет.

Сегодня, 9 января, в одной из деревень Вурнарского района было обнаружено тело 85-летней сельчанки с признакам общего переохлаждения организма. Проснувшись около 4 часов утра, сын не обнаружил ее дома и, выйдя ее искать, нашел ее на территории фермы без признаков жизни. Она была очень легко одета. Со слов родственников, женщина страдала потерей памяти.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С целью установления причин смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре сообщалось о смерти десяти человек, которые замёрзли насмерть. Возраст погибших — от 40 до 83 лет.

Также с 31 декабря 2016 по 8 января 2017 года в правоохранительные органы Вурнарского, Канашского и Яльчикского районов, а также Московского района Чебоксар поступили четыре сообщения о пожарах, в которых погибли четыре человека. Первый в новом году пожар произошёл 2 января в селе Шихазаны Канашского района: горел ветхий барак, в котором проживал 51-летний мужчина. По данным следственного управления, барак уже был расселен, в связи с чем отопление здесь было отключено, однако сельчанин продолжал там жить, используя для отопления электрическую печь.

Вечером 3 января в квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного дома в поселке Северный в чебоксарском Заволжье, погибла при пожаре 80-летняя женщина. Следователями проверяется версия возникновения возгорания в результате неосторожного обращения с огнем: накануне женщина употребляла спиртное вместе со своим знакомым, при этом для освещения помещения они использовали свечи, так как электричество было отключено за неуплату. Утром 8 января в одном из сёл Яльчикского района горел частный дом, после тушения здесь было обнаружено тело 59-летней хозяйки жилища. Проверяется информация о том, что она при жизни злоупотребляла спиртными напитками. Причины возгорания устанавливаются.