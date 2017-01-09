Москва, 9 января, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Баррель Brent, который в этом году уже успел попробовать на прочность уровень 58, не решается снова «покуситься» на этот рубеж. Но и падать актив тоже не торопится: котировки так и не смогли определиться с четким вектором движения и в итоге обосновались в районе отметки 57 долларов за баррель, набрав 0,35% стоимости, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

Latimes.com Добыча сланцевой нефти

«Сейчас на рынке «черного золота» присутствует немало факторов влияния. Причем многие из них сопровождаются неопределенностью. Безусловно, с особым вниманием трейдеры следят за действиями стран ОПЕК+, которые с 1 января 2017 года дружно приступили к сокращению добычи. На этом фронте подвешенное состояние будет сохраняться как минимум до начала-середины февраля, когда начнут появляться первые январские данные об успехах производителей», — указывает эксперт.

Пока что все выглядит благоприятно — Саудовская Аравия отчиталась о сокращении производства почти на 500 тыс. баррелей в сутки до 10,058 млн баррелей за первую неделю января, констатирует аналитик. «5 января Ирак сообщил, что приступил к снижению добычи. Так что на данном этапе есть предпосылки соблюдения и в конечном итоге выполнения оговоренных условий, что будет и далее поддерживать цены. Хотя излишнего оптимизма в этом вопросе, на наш взгляд, проявлять не стоит», — поясняет Салас.

Поддержку Brent сейчас оказывает и сезонное повышение спроса на топливо, особенно этой зимой, которая оказалась довольно холодной и снежной, подчеркивает эксперт. «Низкие температуры вполне могут поддержать спрос на «черное золото» вплоть до конца февраля. А главной угрозой для дальнейшего удорожания актива остаются американские сланцевики, которые продолжают вводить в эксплуатацию новые установки (+3 на прошлой неделе). Впрочем, пик активности индустрии может прийтись на уровни Brent выше 60, и потому даже в случае весьма уверенных попыток пробоя этой отметки надолго за пределами данного рубежа цена вряд ли задержится», — уверен Салас.