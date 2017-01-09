Вашингтон, 9 января, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, находящийся на орбите Красной планеты, выполнил снимок Земли и Луны. Комбинированное изображение опубликовано на сайте NASA.

Nasa.gov Вид на Землю и Луну с орбиты Марса

На фотографии видна Земля, синие океаны и частично закрывающие поверхность планеты белые облака. Различим австралийский континент и часть Азии. Также заметна Луна, однако яркость ее изображения искусственно увеличена по сравнению с первоначальными снимками. Масштаб расстояний между планетой и ее спутником, а также их относительные размеры оставлены без изменений.

При этом на фотографии Луна кажется расположенной значительно ближе к Земле, что объясняется моментом съемки. Снимок был выполнен в тот момент, когда Земля находилась на воображаемой линии между Марсом и Луной. При этом Марс от Земли отделяло расстояние в 205 млн км.

Для монтажа изображения были использованы два снимка, выполненные 20 ноября прошлого года с помощью инструмента HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) аппарата MRO. Снимки были сделаны для калибровки HiRISE.