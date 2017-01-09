Ярославль, 9 января, 2017, 12:29 — ИА Регнум. 10 января в Ярославле пройдут публичные слушания по вопросу об изменении границ города. Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля, речь идет о включении в число городских территорий жилого микрорайона «Новый Ярославль», строящегося в Ярославском районе.

City-yaroslavl.ru План микрорайона «Новый Ярославль»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, микрорайон «Новый Ярославль» расположен на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского района. Как следует из описания на сайте проекта, здесь планируется возвести более 320 тыс. кв.м. жилья, общая площадь застройки составит 130 га. Кроме жилья застройщик обещает построить детские сады, школу, объекты торговли и сервиса, аптеки, спортивный комплекс, стадион, множество детских и спортивных площадок, зону рекреации «и даже небольшое озеро». Инициаторы присоединения утверждают, что при этом городской бюджет не понесет никаких затрат.

Вопрос о присоединении «Нового Ярославля» к городу был инициирован в конце 2016 года и пока не нашел однозначной поддержки у депутатов муниципалитета. Кроме того, в рамках обсуждения этой инициативы необходимо проведение опроса общественного мнения. 30 декабря было принято решение, что он будет проведен в форме публичных слушаний. С этим решили не тянуть, в результате слушания назначены уже на 10 января.

В мэрии Ярославля уточняют, что строительство микрорайона «Новый Ярославль» реализуется в рамках программы «Жилье для российской семьи». Разработана и дорожная карта мероприятий по присоединению — «для обеспечения реализации инвестиционного проекта комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства».

Публичные слушания пройдут одновременно в территориальных администрациях всех районов города. Жителям Ярославля предложено направлять свои предложения в проект решения муниципалитета города «О выдвижении инициативы об изменении границы муниципального образования городского округа города Ярославль».