Москва, 9 января, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России (ПФР) назвал дату начала единовременной выплаты пенсионерам в 2017 году — она начнется с 13 января, говорится в сообщении ПФР.

Пять тысяч рублей

Выплата в 5 тыс. рублей, которая компенсирует ограниченную индексацию пенсий в 2016 году, будет доставлена почтальонами вместе с пенсией за январь. Тем пенсионерам, кто уже получил пенсию за январь или получит ее до 12 января, выплату доставят на дом отдельно.

Дополнительные заявления подавать в ПФР не нужно. Выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 года вне зависимости от того, как они получают пенсию — через «Почту России» или другую организацию по доставке.

Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд уже заложены в бюджет ПФР на 2017 год. Все российские пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей в установленный срок без каких-либо исключений.