Оренбург, 9 января, 2017, 12:27 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области с 1 по 8 января из-за непогоды пришлось пять раз закрывать трассы. Ограничительная мера действовала от нескольких часов до нескольких суток. В мобильных пунктах обогрева побывало 174 человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

Игорь Грабарь. Снежные сугробы. 1904

Подразделения Главного управления несли свое дежурство на автодорогах области вплоть до 8 января. «Вся областная подсистема функционировала в режиме повышенной готовности, оперативная дежурная смена Центра управления была усилена сотрудниками, дежурила в усиленном режиме», — отметил заместитель начальника Главного управления (по антикризисному управлению) Николай Платонихин.

Как отметил врио начальника ГУ МЧС России по Оренбургской области Александр Зенов, непосредственно перед новогодними праздниками силы регионального ГУ МЧС и подведомственные учреждения были приведены в режим повышенной готовности, также в режиме повышенной готовности функционировали все муниципальные образования на территории Оренбургской области, Департамент пожарной безопасности.

По словам Зенова, природа испытывала самих оренбуржцев и территориальную подсистему РСЧС, проверяла готовность к реагированию данной системы. Несмотря на то, что погодные условия были неблагоприятными, за праздники не было допущено чрезвычайных ситуаций, все силы и средства РСЧС среагировали оперативно и своевременно.

Начальник оренбургского МЧС обратил внимание на то, что люди не извлекли уроков из прошлогоднего опыта. Напомним, в начале 2016 года в снежном плену оказались десятки автомобилей.

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В этом году спасатели, Госавтоинспекция и дорожные службы оперативно реагировали на погодные колебания. Население предупреждалось о ненастье и закрытии трасс. Однако не все граждане принимали рекомендации. В частности в новогоднюю ночь на орской трассе в кювет съехал автомобиль, в салоне которого находились четыре человека: водитель — пожилой мужчина и трое подростков. Все в легкой одежде. Когда их обнаружили спасатели, то топливо в машине было на исходе. Транспортное средство вызволили и заправили бензином. И такой случай оказался не единичным.

«31 декабря 2016 года, в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений, был закрыт участок автодороги Оренбург-Орск со 170-го км по 260-й км. Видимость на автодороге была нулевой. На территории области были развернуты шесть мобильных пунктов обогрева, и к каждому, кто попал в непростые и опасные для жизни и здоровья ситуации, помощь пришла вовремя», — подчеркнул Александр Зенов.

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В новогодние выходные помощь получили 47 автолюбителей, которые во время движения по основным трассам области (Оренбург — Орск, Оренбург — Самара, Оренбург — Казань) допустили съезд в кювет. В пунктах временного размещения, которые были развернуты в Медногорске, а также в стационарных пунктах размещения, которые функционировали непосредственно на трассах, 247 человек получили своевременную помощь: горячее питание и ночлег.

«Сбоев в работе областной территориальной подсистемы допущено не было, все силы и средства среагировали на должном уровне», — подчеркнул Платонихин.