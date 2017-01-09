Ханты-Мансийск, 9 января, 2017, 12:39 — ИА Регнум.



Gibdd.ru Автомобильна авария

Сложные погодные условия, метель, плохая видимость, ледяная корка и колейность из-за перепадов температур на дорогах ХМАО не останавливают югорчан от дальних поездок. В итоге, за девять праздничных дней на дорогах региона погибло 6 человек, травмировано 23, из них — четыре ребенка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УГИБДД.

Так, 1 января в Советском районе водитель 1976 года рождения, управляя двигавшимся по обочине снегоходом, совершил наезд на бетонный блок. В результате столкновения водитель скончался на месте, его 40-летний пассажир бригадой скорой помощи был доставлен в медучреждение.

В поселке Приобье Октябрьского района 2 января 36-летний водитель за рулем «Хёндай Соната», по причине плохой видимости допустил наезд на пешехода 1956 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате наезда пешеход скончался на месте ДТП.

3 января в Нефтеюганском районе в 19:23 на 762 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем «Нива Шевроле», при обгоне грузовика «КамАЗ» допустил с ним столкновение. В результате водитель и 54-летний пассажир «Нивы» погибли на месте до приезда бригады скорой помощи.

Самое серьёзное ДТП произошло в рождественское 7 января. Около 21:40 на 79 км автодороги «Сургут — Нижневартовск» водитель 1970 года рождения, управляя автомобилем «Субару», при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота» под управлением водителя 1986 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота», а также три его пассажира (мужчины 35 и 44 лет и женщина 48 лет) погибли.

Вчера, 8 января, в Нефтеюганском районе в 21:00 на 795 километре автодороги «Тюмень — Ханты-Мансийск» водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ», совершил столкновение с грузовиком «КамАЗ» двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажиры легкового автомобиля 1983, 2001, 2006 и 2012 годов рождения получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция по ХМАО обращает внимание водителей на сложную метеообстановку в регионе. Осторожность следует проявлять при движении по загородным автодорогам: не выезжать на трассу при резких понижениях температуры, учитывать дорожные и метеоусловия, воздерживаться от рискованных маневров, связанных с выездом на полосу встречного движения, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке людей.