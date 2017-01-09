Санкт-Петербург, 9 января, 2017, 12:14 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проходит доследственная проверка по факту обнаружения в аудитории Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) тела заведующего лабораторией на кафедре управления качеством, сообщает региональный главк СКР.

Presslife.ru Следственный комитет России

По предварительным данным, 64-летний мужчина совершил самоубийство в одной из аудиторий вуза. Мотивы поступка устанавливаются.

Тело пожилого мужчины обнаружила в одной из аудиторий сотрудница вуза. Причину смерти преподавателя устанавливают эксперты, назначена судебно-медицинская экспертиза.