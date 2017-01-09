Екатеринбург, 9 января, 2017, 12:24 — ИА Регнум. На Среднем Урале существенно вырастут оклады главы администрации губернатора Свердловской области и заместителей главы региона. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рембранд ван Рейн. Групповой портрет чиновников

Согласно правовому документу, ежемесячное денежное поощрение будет выплачиваться первым заместителям главы региона Владимиру Тунгусову и Алексею Орлову в размере 4,3 должностного оклада. Заместителям губернатора размер поощрения составит 3,7 от оклада, а выплаты для рядовых министров установлены в размере 1,6 должностного оклада.

Указом главы региона устанавливается порядок выплаты вице-губернаторам и министрам Свердловской области материальной помощи. «Материальная помощь члену правительства Свердловской области выплачивается на основании правового акта государственного органа Свердловской области, за счет бюджетной сметы которого ему производится выплата денежного содержания, в соответствии с размером материальной помощи, определяемым правовым актом губернатора Свердловской области», — отмечается в указе.

Указ был подписан 29 декабря 2016 года, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области 30 декабря и вступил в силу с 1 января 2017 года.

Согласно этому указу, внесены изменения в указ губернатора от 28 декабря 2010 года №1395-уг «О денежном содержании членов правительства Свердловской области». В первоначальной версии документа пункт 4 звучал так: «Ежемесячное денежное поощрение выплачивается члену Правительства Свердловской области в размере 160 процентов должностного оклада».

Отметим, что помимо должностных окладов государственные служащие Среднего Урала получают надбавки за выслугу лет и классный чин. Также им предусмотрены доплаты за районный коэффициент и иные премии. В итоге дополнительные выплаты существенно увеличивают реальную зарплату высокопоставленных чиновников Свердловской области.

Так, например, доход главы региона в 2015 году составил более 3,3 млн рублей, доход главы правительства (упразднённая ныне должность) составлял чуть более 3,1 миллиона рублей. Глава администрации губернатора в 2015 году задекларировал доход в размере более 3,2 млн рублей, а доход, являвшегося в 2015 году первым заместителем председателя правительства области Алексея Орлова, составил почти три миллиона рублей. Средний доход главы региона и членов правительства в Свердловской области составил в 2015 году порядка 2,4 млн рублей.

Напомним, что ранее Евгений Куйвашев утвердил размеры должностных окладов для своих заместителей и министров. Первым заместителям губернатора был назначен ежемесячный оклад в размере более 47 тыс. рублей, вице-губернаторам — порядка 45 тыс. рублей, а оклад министра утверждён в размере около 38 тыс. рублей. Согласно принятому бюджету Свердловской области, в 2017 году размеры окладов ежемесячного денежного содержания гражданских государственных служащих региона проиндексированы на 4%.