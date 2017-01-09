Кострома, 9 января, 2017, 12:11 — ИА Регнум. В Костроме учебный процесс в школах не стали приостанавливать из-за морозов — 9 января учащиеся приступили к занятиям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии со ссылкой на городское управление образования, если температура воздуха достигает минус 25 градусов и ниже, то в образовательных учреждениях отменяются занятия для учащихся начальных классов, при минус 27 градусах и ниже — для учащихся 5−11-х классов.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

Все учебные заведения были готовы к приему учеников — по распоряжению губернатора Сергея Ситникова в школах региона во время новогодних выходных было организовано круглосуточное дежурство, отслеживался температурный режим и работа систем водоснабжения.

В Костроме на уроки 9 января пришли 966 школьников. Для них были организованы занятия согласно учебной программе. При этом для детей действует «входной фильтр» — перед занятиями их осматривали медики, чтобы отправить на больничный тех, у кого обнаружатся признаки заболевания гриппом или ОРВИ.

Ожидается, что 10 января погода позволит всем учебным заведениям продолжить работу в полном объеме. В гимназиях № 25 и 28, лицее № 20, школах № 30, 31 и 36 учебный процесс возобновится с 10 января согласно годовому календарному графику учреждений.

Напомним, в областном центре с 20 декабря действовал карантин по гриппу и ОРВИ. С 19 по 25 декабря в Костроме зарегистрировано 6244 заболевших гриппом и ОРВИ, в том числе 3730 детей до 14 лет.

По данным костромского Гидрометцентра, вечером 8 января самая низкая температура воздуха была зарегистрирована на востоке области — в Шарье (-41 градус), в Шарьинском (-40 градусов) и Межевском районах (-40 градусов). 39 градусов мороза было зафиксировано в Павинском, Нейском, Октябрьском районах, всего на два градуса теплее в Солигалическом, Вохомском, Кадыйском, Поназыревском районах. Во всех остальных муниципальных образованиях температура воздуха ниже 30 градусов.