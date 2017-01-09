Москва, 9 января, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверила более 41 тысячи площадок проведения массовых новогодних мероприятий для детей во время новогодних каникул, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Проверено более 1,7 тысячи площадок на базе городских парков, около 1,2 тысячи площадок на базе спортивных сооружений, около 13 тысяч площадок на базе культурно-досуговых и развлекательных центров, клубов и домов культуры; около 25 тысяч площадок на базе иных сооружений открытого и закрытого типов.

Кроме этого, проверено почти 1,5 тысячи учреждений, на базе которых в период зимних каникул был организован отдых для более чем 132 тысяч детей школьного возраста.

На особом контроле были вопросы санитарно-эпидемиологического обеспечения детского населения в рамках регионального проекта Вологодской области «Великий Устюг — родина Деда Мороза, а также в Костромской области в рамках бренда «Костромская земля — родина Снегурочки».

Также обследовано 8,5 тысячи объектов, которые запланированы к работе в рамках проведения новогодних мероприятий в период зимних школьных каникул.

Кроме того, проведено 7,3 тысячи исследований проб кондитерских изделий, входящих в состав детских новогодних подарков, из которых 1,5% не соответствовало требованиям по маркировке.

В ходе проверок составлено более 6,7 тысячи протоколов об административных правонарушениях. Подготовлено 5,2 тысячи постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму более 23 млн рублей.

По результатам надзорных мероприятий был отстранен от работы 171 сотрудник учреждений, планируемых к обеспечению детских новогодних мероприятий.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.