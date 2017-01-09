Махачкала, 9 января, 2017, 12:45 — ИА Регнум. Около 500 жителей села Мокок Цунтинского района Дагестана, которые летом 2016 года пострадали от пожара, не могут получить помощь от государства. Чтобы обратить внимание власти и общества на свою проблему, они намерены провести массовые акции протеста, передает 9 января корреспондент ИА REGNUM.

marinamarusya13 Пустая тарелка

Пострадавшие сообщают, что сталкиваются с проблемами при получении компенсации. А тем временем большинство жителей на зиму остались без жилья. Накануне в селе прошло собрание погорельцев, где было принято решение провести акции протеста, пока не добьются помощи от государства. Избрана инициативная группа, которая будет представлять интересы пострадавших.

Председатель этой группы Магомед Саидов сообщил ИА REGNUM, что руководство района приуменьшает количество пострадавших. «На самом деле в селе сгорело 84 дома, где проживало около 200 семей. Это почти 500 человек. Потом в документах количество пострадавших хозяйств уменьшилось до 173, потом до 148, а в последний раз вообще до 114. Говорят, что якобы там человек не жил. Может он был на заработках, но дом-то его сгорел, дом ведь тоже имущество. Придираются к таким мелочам и вычеркивают из списков людей, которые на самом деле пострадали», — сказал Саидов.

Проблемы для получения компенсации создает и тот факт, что многие в селах не спешат зарегистрировать право собственности на дом. Но выяснить, на самом ли деле человек пострадал, в селе очень легко, сообщают жители.

В случае, если на обращение никто не будет реагировать, жители села Мокок намерены провести акции протеста. Уже сейчас в администрацию Махачкалы подана заявка на проведение митинга в столице республики в конце января. Также мококцы планируют добиться личной встречи с главой республики и написать обращения в адрес руководства страны. В случае если все эти меры не будут иметь успеха, пострадавшие готовы принять крайнюю форму протеста — объявить голодовку.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа 2016 года в селе Мокок Цунтинского района Дагестана в результате пожара без крова остались 480 человек. 190 из них — дети. Власти республики обещали построить новые дома пострадавшим в течение двух с половиной лет. 29 августа село посетили глава Дагестана Рамазан Абдулатипов и зампредседателя Госдумы Сергей Неверов. Правительство республики выплатило пострадавшим единовременную помощь в размере 2,415 млн рублей. Тогда же был объявлен сбор помощи пострадавшим.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда пострадавшие от пожара в Дагестане не могут получить помощь от государства. Раньше с такой проблемой столкнулись жители села Эльбок и Цехок того же Цунтинского района.

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