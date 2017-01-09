Воронеж, 9 января, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Более семи тысяч кубометров снега вывезено с улиц Воронежа за ночь с 8 на 9 января коммунальными службами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Воронеж

Как сообщается, ночью на улицы Воронежа вышло 196 единиц снегоуборочной техники — пескоразбрасыватели, тракторы со щёткой, самосвалы, фронтальные и снегопогрузчики, малая коммунальная техника. За ночь было израсходовано 618 тонн пескосоляной смеси, с улиц города вывезено 7084 кубометра снега.

Днем работы по ликвидации последствий снегопада обещают продолжить.

«Администрация города просит воронежцев с пониманием относиться к временному ухудшению дорожных условий, выбирать скоростной режим и манеру вождения в соответствии с ними, а также по возможности, особенно в ночное время, отказаться от парковки в правых полосах магистралей, чтобы не мешать работе спецтехники», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мощный снегопад обрушился на город вечером 6 января и продолжался почти сутки. Ситуация осложнялась понижением температуры — днем до минус 8−10 градусов, ночью столбик термометра опускался до 13 градусов.

Центральные магистрали города были почищены оперативно, однако воронежцы сообщали о затрудненном движении во всех районах города. Причем ситуация не улучшилась ни 8, ни 9 января: утро первого рабочего дня горожане встретили в восьмибалльных пробках.

Сложной остается ситуация с уборкой тротуаров, особенно — на участках у остановочных пунктов. Воронежцы жалуются, что для того, чтобы зайти и выйти из транспорта, приходится преодолевать сугробы. Впоследствии снег утаптывается, заледеневает и превращается в ледовые горки. В результате горожане получают уникальную возможность не только переломать руки-ноги, выходя из транспорта, но и очутиться под колесами подъезжающего автобуса.

В соцсетях горожане размещали фото заваленных снегом дворов. Впрочем, в тех дворах, куда управляющие компании все же смогли направить технику, расчистке помешали припаркованные автомобили. В результате уборкой снега пришлось заниматься дворникам — вручную.