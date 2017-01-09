Дамаск, 9 января, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад заявил, что жители Дамаска на протяжении трёх недель лишены доступа к питьевой воде: террористы группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали водопровод, соединяющий сирийскую столицу с источником воды, сообщает агентство SANA.

Kremlin.ru Башар Асад

Теракт «Джебхат ан-Нусра» осуществила в конце декабря: был взорван водопровод, расположенный в долине реки Барада. В это же время террористы захватили водонасосную станцию «Айн-аль-Фиджи».

"Сейчас террористы захватили главный источник питьевой воды, питающий Дамаск, тем самым ограничив пять миллионов жителей от воды на протяжении трёх недель», — сообщил Асад.

Правительственные войска Сирии стремятся освободить территории, по которым проходит водопровод. Асад уточнил, что о захвате долины Барада открыто заявили сами террористы.

Напомним, накануне, 8 декабря, правительственные войска Сирии вновь начали наступать на террористов в долине Барада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Асад заявил, что в Сирии наступил решающий этап войны, и сирийское правительство уверенно продвигается к победе над террористами. Он отметил, что один из главных вопросов сейчас заключается в том, как освободить гражданских от гнёта террористов.