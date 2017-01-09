Москва, 9 января, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Глава Пентагона Эштон Картер своей ложью не только опозорил себя и возглавляемое ведомство. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 января, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

ИА REGNUM Пентагон

«Картер вместе с уходящей командой Обамы, которым мерещатся российские хакеры, живет в «зазеркалье», — считает парламентарий.

«Пожалуй, уже не имеет смысла обращать внимание на высказывания уходящих в отставку политиков США. Однако господин Картер своей ложью не только опозорил себя и возглавляемое ведомство, которое должно располагать достоверной информацией о том, кто и чего добился в Сирии. Важно другое: если Картер заявляет, что вклад России нулевой, значит он не считает уничтожение нами тысяч террористов в Сирии чем-то существенным», — рассуждает он. «Это вряд ли понравится их подельникам, опекаемым США, и мистер Картер поставил себя не только в дурацкую, но и тревожную ситуацию», — говорит депутат.

Железняк надеется, что новое руководство США будет подходить к своей работе более профессионально и России не придется тратить время на разжевывание прописных истин.

Накануне в интервью телеканалу NBC Картер назвал «нулевым» вклад России в борьбу с ИГ (запрещена в России), обвинив Москву в «усилении гражданской войны» в Сирии.