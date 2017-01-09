Москва, 9 января, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Историческая драма «Викинг», собравшая за девять дней проката рекордную для отечественного кинематографа сумму — свыше 1 млрд рублей, заработала, по меньшей мере, 1,25 млрд рублей по итогам минувших выходных. Таковы оценки экспертов, озвученные до подведения результатов уик-энда, сообщает BFM.ru.

Цитата из к/ф «Викинг». реж Андрей Кравчук. 2016. Россия Время тяжелых мечей и темных законов крови

Как отмечает издание, многие зрители разочарованы фильмом, повествующим о событиях древнерусской истории. Они смотрят картину, критикуют, после чего в кинотеатры идут, в свою очередь, их знакомые. В основу фильма легла знаменитая летопись Нестора «Повесть временных лет», однако, по словам продюсера «Викинга» Анатолия Максимова, сюжет картины представляет собой одну из интерпретаций событий того времени. Тем временем около 17 тыс. зрителей оставили свои подписи под электронной петицией, призывающей запретить показ драмы.

Напомним, российская картина режиссера Андрея Кравчука «Викинг» вышла в прокат в преддверии Нового года, 29 декабря. На девятый день проката кассовые сборы фильма преодолели отметку в 1 млрд рублей. При этом картина стала шестой в отечественном кинематографе, заработавшей такую сумму. Лента была показана президенту России Владимиру Путину, он отозвался об исторической драме положительно.