Москва, 9 января, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба направила в Министерство здравоохранения РФ предупреждение о необходимости устранения признаков необоснованного препятствования осуществлению деятельности фармкомпаний (п. 2 ч. 1 ст. 15 Закон о защите конкуренции), сообщили в ФАС.

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В конце 2016 года ФАС установила, что Минздрав России необоснованно отказался исполнять пункт 6 Правил ведения реестра цен на лекарства. В частности, фармпроизводителю было отказано во внесении изменений в реестровую запись о государственной регистрации предельной отпускной цены лекарственного препарата при изменении его комплектности (при условии отсутствия изменения количества лекарственного препарата во вторичной (потребительской упаковке).

Антимонопольной службой выявлено, что Минздрав России действует избирательно, принимая разные решения по аналогичным заявлениям. В феврале 2016 года ФАС выносила ведомству схожее предупреждение.

Минздраву РФ надлежит исполнить предупреждение ФАС России в срок до 13 января 2017 года, рассмотрев все соответствующие заявления и внеся изменения в реестровые записи о ценах на препараты в соответствии с пунктом 6 Правил ведения реестра цен на лекарства.

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