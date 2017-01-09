Волгоград, 9 января, 2017, 11:47 — ИА Регнум. Волгоградская область оказалась на первом месте по количеству уголовных дел, возбужденных по факту дачи взяток. Такие данные по итогам 11 месяцев прошлого года опубликованы на сайте правовой информации Генеральной прокуратуры РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 9 января.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Откат

Всего же в регионе за январь — ноябрь 2016 года было зарегистрировано более 36,2 тыс. преступлений. По сравнению с 2015 годом этот показатель снизился на более чем на 10%.

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За прошлый год попытки дать взятки должностным лицам в регионе были совершены 223 раза. Годом ранее число уголовные дел о даче взяток превышало 330. Несмотря на значительное снижение преступлений коррупционной направленности, регион сохранил первое место по этому показателю. Также лидером антирейтинга область становилась и в 2012 году.

А вот берут взятки в регионе значительно реже. Таких преступлений было зарегистрировано 158. Это седьмое место по России. Для сравнения: в 2015 году регион был на втором месте по количеству уголовных дел по ст. 290 УК РФ — 217 преступлений.

Предварительно расследованы за отчетный период были 475 уголовных дел по фактам дачи и получения взяток, 323 из них направлены в суд.

Напомним, одним из последних в прошлом году в суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления Судебного департамента в Волгоградской области Владимира Безроднова и консультанта отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления недвижимостью этого же управления Алексея Манченко. Их обвиняют в нескольких эпизодах получения взятки в составе группы лиц в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

«Вознаграждение» подозреваемые, по версии следствия, получали от коммерсантов за обеспечение победы в электронных аукционах на обслуживание и ремонт оргтехники. Сумма «отката» составляла 15% от каждого заключенного контракта. Общий размер полученных должностными лицами взяток превысил 400 тыс. рублей. Наживались злоумышленники на коммерсантах в течение более чем полугода — с октября 2015 года по апрель 2016 года. Ожидать суда обвиняемые будут, находясь под домашним арестом.