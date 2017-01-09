Вашингтон, 9 января, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп ответил на критику со стороны известной голливудской актрисы Мерил Стрип, назвав ее «фанаткой Хиллари» (Hillary lover), пишет New York Times.

Msnbc.com Мерил Стрип и Хиллари Клинтон

Республиканец заявил изданию, что выступление Стрип на вручении премии «Золотой глобус», в котором она посетовала на то, что выборы в США разбили ей сердце, не смотрел. Также Трамп отметил, что не удивлен критикой со стороны «либералов из мира кино».

Трёхкратная обладательница «Оскара» Мерил Стрип получила почетную премию Сесила Б. Де Милля. В своей речи она напомнила о победе на выборах Дональда Трампа и говорила только об этом.

«Я всё ещё не могу выбросить произошедшее из своей головы, потому что это было не кино. Это была реальность», — сказала актриса, поддерживавшая Хиллари Клинтон. Также она вспомнила об инциденте в 2015 году, когда Трамп передразнивал репортера New York Times с инвалидностью Сержа Ковалески