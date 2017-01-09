Москва, 9 января, 2017, 11:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России осудило террористический акт в Иерусалиме. Подобные акции работают на подрыв усилий международного сообщества по урегулированию палестино-израильского кризиса, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Решительно осуждаем эту террористическую атаку, чем бы она ни была мотивирована», — сообщили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теракт произошёл накануне, 8 января, на автобусной остановке в Иерусалиме. На стоящую группу людей целенаправленно наехал грузовой автомобиль.

Погибли четыре человека — гражданина Израиля, 17 пострадали. Виновника теракта управлявшего грузовиком, застрелили.

По мнению израильских властей, ответственной за теракт является террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ).

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