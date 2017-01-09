Нижний Новгород, 9 января, 2017, 11:37 — ИА Регнум. В Нижегородской области с 1 по 8 января зафиксировано 5 случаев отравления людей угарным газом. Как сообщили ИА REGNUM в МЧС РФ, 4 случая произошли в Нижнем Новгороде и 1 — в Арзамасе.

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В результате отравления один человек погиб, семеро — пострадало. Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения по месту жительства.

В МЧС напоминают, что в холодную погоду риск отравления угарным газом при использовании газового оборудования возрастает в несколько раз. Это связано с тем, что зимой люди стараются сохранить тепло в своих домах, реже проветривают и при использовании газового оборудования не открывают форточки.

Если при этом в доме установлены пластиковые окна и входные двери сейфового типа, то в таких условиях приточная вентиляция вовсе отсутствует и шансы на отравление угарным газом повышаются.

МЧС призывает население отказаться от использования газового оборудования для обогрева.

Также в МЧС сообщили, что за первые 8 дней 2017 года в Нижегородской области произошло 86 пожаров, что на 20% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. На пожарах погибли 10 человек, 7 человек получили ожоги различной степени тяжести, 78 человек были спасены или эвакуированы пожарно-спасательными подразделениями.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушения при эксплуатации и устройстве печного отопления, а также нарушения или неисправность электрооборудования.

Подавляющее число пожаров (69 из 86) произошло в жилом секторе .