Москва, 9 января, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Курс российской валюты подошел к нижней границе диапазона в зоне 60−57 рублей за доллар. Пока факторов для роста доллара российские инвесторы не видят — благоприятная конъюнктура на фондовом рынке склоняет игроков к выбору более перспективных инвестиционных инструментов, отмечает аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар США

«Для роста доллара на сегодняшний день нет достаточных оснований. Несмотря на достаточно позитивные статданные, сохранение экономического роста и темпы восстановления в США во многом будут зависеть от реализации предвыборных обещаний и общего вектора, выбранного новой администрацией Трампа», — полагает он.

При этом новые блоки статистики по экономике США, например, опубликованные 6 января данные о росте почасовой зарплаты в декабре, свидетельствуют о ее почти 3%-м росте, напоминает эксперт. «Хотя это и свидетельство достаточно успешного восстановления экономики США, по большому счету, мы говорим о результатах деятельности администрации Обамы, поэтому для рынка последствия смены администрации несут в себе слишком много неопределенности», — констатирует аналитик.

Общая риторика ФРС, направленная на дальнейшее ужесточение кредитной политики, скорее всего, не претерпит существенных изменений, но ранее озвученные планы Федрезерва на год «пока остаются лишь планами», указывает Алексеев. «Как минимум до инаугурации Трампа, то есть до конца января, достаточных стимулов для роста доллара, скорее всего, не будет. Кроме того, дополнительное воздействие на доллар оказывает продолжающееся укрепление нефти, которое, скорее всего, не будет исчерпано как минимум в ближайшие 2 недели», — говорит он.

«Мы по-прежнему рекомендуем не спешить с покупкой доллара на текущих уровнях, а дождаться начала нового импульса», — поясняет Алексеев.