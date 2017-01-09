Мурманск, 9 января, 2017, 11:34 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Сеятель при заходящем солнце (фрагмент). 1888

В Мурманске готовятся к встрече солнца — 11 января на широте города заканчивается полярная ночь. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в комитете по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации Мурманска, в этот день в областном центре пройдёт традиционное мероприятие «Первый рассвет».

«Солнце в этот день взойдёт над линией горизонта в 12 часов 42 минуты, заход солнца в 13 часов 13 минут, — отметили в комитете. — Время проведения мероприятия с 12 до 14 часов, место проведения — площадка сопки «Солнечная горка». Для удобства мурманчан к месту проведения мероприятия будет курсировать комфортабельный автобус».

По информации комитета, всем гостям мероприятия будут вручены памятные значки.

Как сообщало ИА REGNUM, акция «Первый рассвет» проводится в Мурманске с 2007 года.

Напомним, полярная ночь на широте Мурманска начинается 2 декабря. Это период, когда солнце более 24 часов не появляется из-за горизонта.

В конце января в городе так же традиционно проходит праздник «Здравствуй, солнце!». Театрализованные народные гулянья обычно разворачиваются на центральной площади столицы Заполярья возле главной городской ёлки.