Токио, 9 января, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Японские специалисты начинают работу по созданию компактного и сравнительно недорогого спускаемого аппарата, призванного исследовать Красную планету. Предполагается, что зонд массой 140 кг запустят к Марсу в 2020-х годах, сообщает японское издание Yomiuri.

GooKingSword Марс

Новый аппарат будет примерно в 10 раз легче, чем подобные устройства, использовавшиеся ранее. Создание зонда потребует от 1 до 2 млрд иен, что составляет примерно $8,5—17 млн — эта сумма также в десятки раз меньше, чем затраты на подобные проекты. К разработке аппарата приступят сотрудники Национального института коммуникационных технологий, Токийского университета и Университета Осака.

Компактный аппарат предназначен для изучения состава марсианской атмосферы и характера поверхности планеты с помощью анализа так называемого терагерцевого излучения, которое испускают разные материальные объекты. Предполагается, что японский аппарат полетит к Марсу вместе с одним из тяжелых зондов, которые собираются отправить в полет США, Евросоюз, Россия и Объединенные Арабские Эмираты. Вслед за выходом на орбиту Марса произойдет отделение японского аппарата и его самостоятельная посадка на поверхность.

В 1998 году Япония, вслед за Россией и США, отправила к Марсу автоматическую станцию «Нодзоми». Аппарат должен был выйти на орбиту Марса после ряда гравитационных маневров, однако станция отправилась в полет вокруг Солнца по нерасчетной орбите. В конце 2003 года «Нодзоми» прошла на высоте 1000 км над поверхностью Марса. Миссия окончилась неудачей, ее результатами стали лишь наблюдения за межпланетной средой.