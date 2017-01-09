Севастополь, 9 января, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Для очистки севастопольских автодорог от снега задействовано 13 специальных машин, ледяную корку под снежным покровом растопят усиленной противогололедной смесью. Об этом 9 января сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегоуборочная машина

По его словам, сейчас 13 снегоуборочных машин работают по графику, во время снегопада они будут мобилизованы для работы в круглосуточном режиме. Всего с 8 января очищены от снега 750 км автодорог, 450 км обработаны песчано-соляной смесью.

«В первую очередь обрабатываются спуски и подъемы, а также дороги, по которым проходят маршруты общественного транспорта», — сказал Титов.

Он добавил, что ледяной дождь, предшествовавший снегопаду, образовал «устойчивое» ледяное покрытие, которое планируют растопить особо агрессивной смесью.

«Из города Саки подвезли 200 тонн соли. Будет приготовлена посыпочная смесь для этой толстой корки льда, с содержанием 50% соли, и с 11 часов начнется обработка дорог», — добавил Титов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Севастополе произошел транспортный коллапс — из-за скользких дорог и нерасторопности дорожных служб в городе было парализовано движение транспорта. Троллейбусы и автобусы не могли преодолеть обледеневшие подъемы и спуски, оставшиеся без дорожной посыпки.

Правительство Севастополя срочно закупило пять специальных автомобилей для дорожных работ, дисциплинарное взыскание получили два чиновника.

Городская прокуратура Севастополя внесла представление врио губернатора о привлечении к ответственности виновных в сбое нормальной жизнедеятельности города.