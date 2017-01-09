Ставрополь, 9 января, 2017, 11:25 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Главный гость Рождественских гуляний

В городе-курорте Пятигорск Ставропольского края стартовал Шестой всероссийский фестиваль традиционного творчества «Рождественские встречи-2017 в Пятигорске». На него приехали более 500 участников со всей России.

Как рассказали ИА REGNUM в администрации Пятигорска, участниками творческого фестиваля стали южане из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов России.

Свое мастерство во время концертов демонстрируют как профессиональные участники — учащиеся музыкальных и воскресных школ, так и любительские коллективы.

В этом году фестиваль открылся концертом на площади Пятигорска. Одновременно там были устроены гуляния, колядки, хороводы — всё, чтобы воссоздать картину празднования Рождества на Руси.

Власти отмечают, что ежегодно число участников фестиваля растет. В этом году наблюдается рекордное количество дебютантов, а также рост участников из сельской местности, которые демонстрируют в последнее время достойный уровень.

Они будут бороться за победу в номинациях «Инструментальное исполнительство», «Оригинальный жанр», «Хореография» и «Театральное искусство», «Народное прикладное творчество», «Изобразительное искусство», «Вокальное искусство», «Портфолио православных храмов» и «Программа воскресных школ».

Для гостей и выступающих будут проведены мастер-классы по украшению имбирных пряников, гончарному искусству, хореографии, эстрадно-джазовому вокалу, творческие встречи, театрализованная игровая программа, также они смогут принять участие в благотворительной ярмарке «Жар-птица» и просмотреть музыкальный спектакль «Флайтер» в исполнении артистов пятигорского ТЮЗа.

10 января фестиваль закроет большой благотворительный концерт с участием артистов команды КВН «Городъ Пятигорскъ», артистов Томаса Невергрина, и Антона Малявина.

Собранные во время концертов средства пойдут на восстановление православных храмов в селах региона: в этом году на реконструкцию Храма Георгия Победоносца в селе Греческом и ставропольской Иоанно-Мариинской обители.

Пятигорские рождественские встречи стали продолжением открытого фестиваля-конкурса «Звездопад», который проводился в 2012 году. С тех пор фестиваль превратился в благотворительное действо, нацеленное на восстановление храмов в сельской местности.

За это время на средства, собранные во время фестивалей, восстановили храм Святого великомученика Дмитрия Солунского в селе Калиновском Александровского района, храм Святителя Николая Чудотворца в селе Садовом Предгорного района, завершено строительство храма Георгия Победоносца в станице Боргустанской.