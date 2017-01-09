Барнаул, 9 января, 2017, 11:17 — ИА Регнум. К обрушению крыши ТЦ «Галактика», в котором расположен супермаркет известной торговой сети, привели нарушения в эксплуатации здания. Речь идет о большой массе скопившегося снега и установке рекламных конструкций. Предварительные итоги расследования рабочей группы, созданной для проверки инцидента, произошедшего в канун нового года, сообщил сегодня, 9 января, ИА REGNUM руководитель Государственной инспекции Алтайского края Андрей Степанов.

ТВ «Катунь-24» Автомобили служб ЧС возле ТЦ «Галактика» в Барнауле. В день обращения крыши супермаркета «Ашан» в Барнауле

«Все версии продолжаем тщательно прорабатывать, но основная версия — нарушения правил эксплуатации объекта. Это несвоевременная очистка кровли от снега. Сейчас мы ведем работу по уточнению всех возможных причин, приведших к обрушению кровли. Вторая причина (и она также связана с эксплуатацией здания) это размещение рекламных щитов без проведения необходимых расчетов», — отметил Андрей Степанов.

Напомним, неоднократно переносимое открытие второго супермаркета торговой сети «Ашан» в Барнауле не помогло избежать проблем: не прошло и полутора месяцев, как под тяжестью снега рухнула крыша. И хотя никто не пострадал, эксплуатацию помещений, до выяснения всех обстоятельств происшествия, пришлось прекратить. По поручению первого вице-премьера правительства Алтайского края Сергея Локтева была создана комиссия, которая и занялась исследованием всех обстоятельств случившегося. Эту группу, в которую вошли представители Госинспекции Алтайского края, Минстройтранса региона, администрации Барнаула, Главного управления ГО и ЧС края, проектировщики и собственники торгового центра, и возглавил Андрей Степанов.

Выяснить причину аварии, угрожавшей безопасности посетителей торгового центра, необходимо было еще и потому, что рядом строится вторая очередь здания. Чтобы быть уверенными, что в расчеты проектировщиков и строителей не закралась ошибка, пришлось досконально все проверять, а также попутно изучить ситуацию на других строящихся объектах.

«Полагаю, что только государственная экспертиза способна обеспечить объективную оценку проекта. Есть вероятность того, что расчеты при проектировании были произведены некорректно», — отмечал ранее чиновник. Так что снегопады доставили немало хлопот не только дорожникам, но и собственникам торговых центров и строящихся объектов.

«Ранее мы организовали соответствующую работу по проверке и понуждению собственников к своевременной очистке кровель от снега, а также территорий торговых центров. Строящиеся объекты также были проинспектированы на предмет правильной эксплуатации. Эта работа позволила избежать и более сложных, чрезвычайных ситуаций», — пояснил сегодня Андрей Степанов.

По его словам, для объявления окончательных выводов экспертов относительно проекта ТЦ «Галактика» потребуется еще пара дней.