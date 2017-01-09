Стамбул, Турция, 9 января, 2017, 11:14 — ИА Регнум. В Стамбуле (Турция) из-за сильных снегопадов отменены более 370 внутренних и международных рейсов из двух аэропортов — Ататюрка и Сабиха Гёкчен, сообщает Hürriyet.

auntmasako Самолеты в аэропорте

Отменено 378 рейсов авиакомпании Turkish Airlines с вылетом 9 января. Накануне из двух аэропортов Стамбула было отменено 633 рейса.

Аномальные снегопады продолжаются в Стамбуле третьи сутки, всего за это время вылететь из аэропортов не смогли более 1,1 тыс. рейсов.

Также из-за сильных снегопадов и тумана был временно закрыт для прохода судов пролив Босфор. В городе затруднено движение автомобилей — на дорогах сильный гололед.