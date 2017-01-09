Рим, 9 января, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Туринский «Ювентус», являющийся действующим чемпионом Италии, разгромил «Болонью» в домашнем матче 19-го тура национального первенства. Для «Старой синьоры» победа стала 26-й кряду на домашнем стадионе в рамках чемпионата, что делает команду новым рекордсменом серии А, сообщает «Р-Спорт».

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Встреча «Ювентуса» и «Болоньи» прошла в Турине 8 января и завершилась со счетом 3:0 в пользу «черно-белых». Счет на 7-й минуте матча открыл туринец Гонсало Игуаин, он же забил в ворота противника на 55-й минуте. Еще одно очко на счету Паоло Дибалы (41-я минута, с пенальти).

В настоящее время на счету туринцев 45 очков, команда является лидером чемпионата. «Рома» отстает от «Ювентуса» на четыре балла, при этом у ближайших преследователей один мяч в запасе. «Болонья» находится на 15-й строке турнирной таблицы, на счету клуба 20 очков.