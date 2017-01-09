Пекин, 9 января, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В Китае успешно прошли испытания самолета с электродвигателем на водородных топливных элементах собственной разработки. Он смог подняться в воздух на высоту 320 метров, сообщает газета «Кэчжи жибао».

People.cn Самолет RX1E

Тестовый полет был проведен в городе Шэньян. Топливный элемент китайской разработки, которым оснащен одноместный самолет, выдает мощность 20 киловатт. Этого хватает на обеспечение работы систем самолета, а во время взлета и набора высоты дополнительная тяга обеспечивается аккумуляторами.

Разработку машины осуществили специалисты Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая и Ляонинского авиационного научно-исследовательского института, она создана на базе двухместного самолета RX1E с электродвигателем.

Таким образом, Китай стал третьей страной в мире, где успешно прошли испытания машин подобного типа. Ранее самолеты на водородных топливных элементах были испытаны в США и Германии.