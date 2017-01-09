Санкт-Петербург, 9 января, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Полицейские Северной столицы смогли задержать преступника, который, как предполагается, нападал на прохожих и избивал их молотком, отбирая вещи. Целая серия аналогичных преступлений была совершена в первые дни января 2017 года в Пушкинском и Московском районах Санкт-Петербурга. О поимке подозреваемого сегодня, 9 января, проинформировала пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

BenjaminNelan Молоток

Как сообщается, в преступлениях подозревается 41-летний житель Новгородской области. По версии полиции, 7 января в 23:45 он с молотком напал на женщину в парадной дома 50 на Железнодорожной улице и был задержан на следующий день.

Как считают правоохранители, 1 января около 16 часов у дома 24/2 на проспекте Юрия Гагарина этот человек несколько раз ударил 40-летнюю женщину по голове, после чего отобрал сумку. 2 января около 9 утра у дома 25 на улице Авиационной, избив 24-летнюю девушку, он также похитил у нее сумку. В тот же день около 12 часов у дома 20/4 на проспекте Юрия Гагарина преступник несколько раз ударил молотком 40-летюю женщину, отобрав у нее сумку.

5 января около 9 часов в городе Пушкин у дома 19 на улице Ленинградской преступник ударил по голове 53-летнего мужчину. Около 11:30 у дома 2 в Транспортном переулке он же ударил по голове 60-летнюю женщину и похитил сумку пострадавшей.

7 января около 12 часов в Пушкине у дома 15 на улице Ахматовой злоумышленник нанес несколько ударов молотком по голове 54-летней женщине и ее 70-летнему супругу.

«Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — отметили в региональном главке полиции.