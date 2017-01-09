Майкоп, 9 января, 2017, 11:02 — ИА Регнум. В Адыгее суд вынесет приговор мужчине, посягнувшему на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 9 января, ответить перед законом за разврат придется уроженцу Магаданской области Михаилу Барильскому.

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За надругательство над девочкой житель Адыгеи проведёт в тюрьме 14 лет

По версии следствия, преступление было совершено весной прошлого года. В апреле на территории школы в поселке Яблоновском злоумышленник увидел двоих детей. Воспользовавшись отсутствием поблизости взрослых, он отвел детей в безлюдное место, где совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Искали преступника по фотороботу. Задержать его удалось только в мае. О мужчине, похожем по описанию на подозреваемого, в полицию сообщила местная жительница.

Обвинение подозреваемому предъявлено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить тюремное заключение вплоть до двадцати лет. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, прокурор утвердил обвинительное заключение. Дело о развращении малолетних будет рассматриваться в Тахтамукайском районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью прошлого года в Адыгее жертвой извращенца стала семилетняя девочка. Над малолетней дочерью своего друга преступник надругался, будучи у него в гостях. Теперь 52-летнему жителю Гиагинского района республики придется ответить за содеянное перед законом.