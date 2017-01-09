Берн, 9 января, 2017, 10:57 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) 10 января сделает объявление о расширении формата чемпионата мира. Начиная с турнира 2026 года, в состязании будут участвовать не 32, а 48 национальных команд, сообщает Globo.

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Утверждение формулы проведения будущих чемпионатов намечено на март. Предположительно, участниками финальной стадии турниров станут 16 групп, в которые войдут по три команды. В каждой группе два лучших участника выйдут в плей-офф.

Так, Европу на мировых первенствах будут представлять 16 сборных, африканский континент — 9,5 команды (здесь предполагаются стыковые матчи), квота для Азии составит 8,5, для КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ предусмотрена квота 6,5, еще одна команда представит Океанию.

По мнению президента ФИФА Джанни Инфантино, реформа чемпионатов мира будет способствовать росту финансовой доходности мировых первенств, отмечает «Советский спорт». Глава ФИФА заявлял о том, что за предложение о реформе выступили большинство национальных футбольных федераций.